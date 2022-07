Lobb'icyclette: une 3e festival d'art de rue itinérant en septembre

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

L'édition précédente avait accueilli 400 personnes, les équipes visent désormais 500 à 600 participantes et participants. Le 18 septembre prochain - un dimanche - sera organisé le troisième festival itinérant "Lobb'icyclette".

"Le concept de cette activité est de proposer l'intégration de spectacles d'art de rue à travers une balade à vélo, en trottinette électrique ou à pied", détaille le syndicat d'initiative de Lobbes, à côté de Thuin au sud de Charleroi. "Les visiteurs pourront profiter de spectacles se déroulant à deux endroits différents de l'entité à savoir d'une part la célèbre Collégiale Saint Ursmer de Lobbes ainsi que sur le magnifique site de la ferme « Grignard » de Sars-la-Buissière. Cet événement se veut familial et adapté à tous les âges."

L'événement se déroulera sur deux sites, avec un départ de la collégiale Saint-Ursmer à 9h30 et un deuxième à 12h45. "Cette année, grâce à la collaboration du CEC « La souris qui créé », un départ supplémentaire est proposé au départ de Thuin (au musée du Tram, NdlR), pour les plus courageux", précise-t-on.

Niveau spectacles, il y aura la saynette bouffonne "Room Service", par la compagnie "Ô quel dommage", qui suit une journée "normale" d'une maman et son bébé en détournant les stéréotypes avec cruauté et perversion.La compagnie "Takapa", elle, présentera "Contact 2.0", un spectacle d'acrodanse et d'acrobaties aériennes.

Il y aura aussi des animations toute la journée (cirque, échasses, atelier vélo, photo, ...). Le billet est à 4€/personne sur réservation, gratuité pour les jeunes enfant.