Thuin: pour sa troisième marche pour Viva, Bernard Hubert a déjà levé près de 3.000€

L'ancien instituteur invite aux dons, et pour ceux qui veulent à partager un bout de sa marche dans les environs de Thuin, sur une boucle de 5, 8 ou 15km. Ce sera le 18 septembre prochain.

C'est l'été de tous les records pour Bernard Hubert, 65 ans et ancien instituteur de Thuin: depuis 2020, chaque année, il organise une marche dans la vallée de la Sambre. Et il récolte des fonds pour Viva For Life, qui aide les enfants qui grandissent dans la précarité.

Il nous expliquait qu'il avait pris l'habitude de donner, ayant vu les ravages que peuvent faire la précarité sur un enfant durant ses années d'instituteur. Mais qu'un jour il s'était dit qu'il allait faire plus: récolter des fonds. ""Parce que comme dans beaucoup de choses, l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais donner 1€ c'est déjà bien, et même seulement parler de la problématique à laquelle s'attaque Viva for Life est important, parce que les gens se sont habitués aux chiffres horribles : un enfant sur quatre vit dans la pauvreté. C'est inacceptable dans un pays riche, dans un pays développé. "

La première année, il a rassemblé 2.500 euros. La seconde près de 3.000. Et ici en 2022, alors qu'il reste 159 jours avant le décompte officiel des dons qui seront faits aux associations de terrain qui aident les enfants, par Viva For Life, il a déjà rassemblé 2.700 euros.

"Le dimanche 18 septembre, je marcherai 30 km dans Thuin et ses environs. Je partirai à 9h du beffroi de Thuin pour ceux qui veulent m'accompagner et pour ceux qui veulent juste faire un bout de chemin, c'est possible de faire, avec moi, une boucle de 5 km, 8 km ou 15 km", explique-t-il, appelant aux dons.

> Infos et renseignements sur le site de Viva For Life, ou via Bernard Hubert au0473/518 346 - bernardhubert1957@hotmail.com