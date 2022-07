Le saviez-vous? Cet hôtel-restaurant à Lobbes est une entreprise de travail adapté

Le Relais de la Haute Sambre, dans un écrin de verdure à Lobbes, est une ETA (Entreprise de Travail Adapté). C'est-à-dire qu'elle poursuit l'objectif d'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap.

Eh bien, cette entreprise possède aussi un hôtel 3 étoiles et un restaurant bistronomique. Quinze chambres, dans un domaine bucolique au bord d'un étang, à une vingtaine de kilomètres de Charleroi. Intérieurs coquets, chambres avec terrasse, une aire de jeux, une zone de loisirs... l'hôtel (77 à 97€/nuit pour 2 personnes) est accolé à un resto bistronomique (en juillet pour 39€: foie gras, saumon fumé, scampi ou quiche // filet pur à la moutarde ou fish&chips sauce tartare // assiette de fromages ou mascarpone caramélisé).

"De nombreux pôles touristiques sont à proximité : le Musée international du masque et du carnaval à Binche, le Musée de la photographie à Charleroi, le canal du Centre historique à Strépy-Braquegnies (patrimoine mondial de l'Unesco), la distillerie de Biercée où se fabrique la fameuse Eau de Villée, la Cantine des Italiens, à Houdeng, souvenir industriel du début du siècle, l'abbaye d'Aulnes toute proche et bientôt en rénovation, les lacs de l'Eau d'Heure (promenades, voile, plongée, promenades, pêche, etc.), la Collégiale Saint-Ursmer à Lobbes, …", peut-on lire sur le site du Relais de la Haute Sambrequi offre évidemment, via son cadre champêtre au coeur de la Thudinie, aussi nombreuses randonnées.