Deux restaurants de la région rejoignent le label "Table du terroir"

Le principe: proposer toute l'année une carte de produits locaux qui rémunèrent les producteurs et artisans de manière "juste et équitable".

En marge de la Foire de Libramont, l'Apaq-W (Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité) a annoncé dix nouveaux restaurants, menant à une quarantaine sur la Wallonie, qui bénéficiaient du label "Table du terroir".

Les restaurateurs impliqués s'engagent notamment à proposer en permanence à la carte des produits locaux variés et à rémunérer leurs partenaires producteurs et artisans de manière "juste et équitable". Plus généralement, ils s'engagent "à sublimer le terroir tout en valorisant l'agriculture locale, durable et de saison."

Dans la région, seul le Tri-Marrants de Froidchapelle bénéficiait de ce label, avec sa cuisine bistronomique au bord du lac de la Plate-Taille. Désormais, depuis fin juillet, deux nouvelles tables ont rejoint le programme wallon.

Il s'agit d'abord du comptoir Feel Food de Thuin, à 90% bio de surcroît, qui propose de la cuisine du monde sous le slogan "manger de tout mais pas n'importe quoi". Ensuite, du Pré en Bulles de Merbes-le-Château, qui à côté de son logement touristique propose des plats mêlant culture chinoise et produits de la ferme wallonne.