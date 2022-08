Le marché local et bio de Montigny-le-Tilleul revient le 20 août

Le marché local et bio de Montigny-le-Tilleul, surnommé de "Martin-Pêcheur" en raison de sa tenue dans la cour de la ferme du même nom (299, rue de Bomerée), se tiendra à nouveau ce samedi 20 août. C'est tous les 3e samedis du mois, jusqu'en octobre, de 14h30 à 17h30.

"En ces périodes de congés, nous continuons à vous conseiller une charmante excursion au marché convivial de Montigny-le-Tilleul pour rencontrer les fidèles artisans locaux et les producteurs bios proches de notre commune ... Des vacanciers (Hughes et Thierry le boulanger) seront de retour ... et nous retrouverons, entre autres, Stéphanie et les produits laitiers de la ferme du Martin Pêcheur, les Tartes Vertes, les Gourmandises de Thuillies, les Herbes Folles (fleurs locales), le Jardin de Maïa, les Senteurs du Bonheur, l'Happyculteur, la Gare des Saveurs , la Ferme du Lumsory, Saveurs Mada...", précise Pierre Lemaître. "Cédric vous accueillera dans son stand de bières locales où vous pourrez emporter la Mine, bière de Charleroi déjà bien connue et une petite nouvelle, l'Emeraude, qu'il faudra tester ..."

Le marché est organisé par Yseult Bellot de la la locale Ecolo de Montigny/Landelies.