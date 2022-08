Il viole sa nièce de 16 ans avec sa copine qui dort à côté: "il faisait noir, je me suis trompé de personne"

Il y a comme ça des affaires qui vous donnent envie de vomir. Ce fut le cas ce mardi au tribunal correctionnel. Quand Jordan est arrivé, encadré de deux policiers, on s'est demandé ce que la justice pouvait reprocher à ce grand dadais aux airs d'adolescent, ses longs cheveux noirs coupés à l'orientale et son t-shirt très à la mode au japon. Et puis le juge l'a interrogé, la procureure a fait son réquisitoire, et les aprioris ont laissé place au dégoût.

La nuit du 3 au 4 mars 2021, Jordan - 21 ans - se trouve chez sa copine Annie*, avec qui il vit depuis quelques mois à Erquelinnes. Sa nièce Marie*, âgée de 16 ans, est aussi présente. Les trois regardent des Mangas à la télé, et les deux filles finissent par s'endormir dans le lit deux personnes. Quelques heures plus tard et après plusieurs épisodes, Jordan se décide lui aussi à se coucher. Il se met entre les deux et essaye de s'endormir. N'y arrivant pas, il appelle "Annie? Mon cœur?" et entend un grognement sur sa gauche. Il se met alors près d'elle et commence à lui tripoter les seins. Rapidement, une main saisit la sienne et l'approche de l'entrejambe. Il entreprend des préliminaires, avant d'entamer une pénétration, et entend des gémissements de plaisir. Puis au bout d'une dizaine de minutes, quelqu'un à sa droite se lève et laisse échapper un cri. Jordan se retourne et voit soudain sa copine Annie debout, qui a devant elle Jordan et Marie en pleins ébats. "Je me suis trompé de personne!"

Ca, c'est la version de Jordan. Celle de Marie, 16 ans on le rappelle, est bien différente. Après une journée à recevoir des compliments déplacés de Jordan sur sa "grosse poitrine" et le fait "qu'elle est plus jolie qu'Annie", elle a été réveillée par une main la tripotant. Elle s'est débattue en demandant à Jordan d'arrêter, elle a essayé de réveiller Annie en donnant des coups de pied, et a pleuré toutes les larmes de son corps durant les dix minutes de torture qu'elle a subi. Quand elle en a parlé à son copain après quelques jours, elle s'est laissé convaincre par ce dernier d'en parler à sa mère, qui est allée porter plainte.

Jordan, devant le tribunal, explique qu'il faisait noir, qu'il dort souvent avec un bandeau sur les yeux, et qu'il n'a pas vu la différence. Annie est grande et mince, Marie plus ronde, avec un ventre et une poitrine développée. Les pleurs de Marie durant l'acte? Il les a pris pour des gémissements de plaisir. L'avocate de Jordan a plaidé deux choses: d'abord qu'il était "peu probable" que monsieur commette un viol avec sa copine présente juste à côté, ensuite qu'il n'aurait jamais pu se rendre compte que Marie n'était pas consentante, puisqu'il a appelé Annie et Marie a répondu, puisque sa main a été descendue de la poitrine à l'entrejambe et puisqu'il n'a pas été repoussé ni n'a reçu de coups, en pointant des contradictions - selon elle - dans les différentes auditions. Et l'avocate d'ajouter des extraits de doctrine et une jurisprudence. Elle demande l'acquittement de Jordan.

La procureure, elle, demande d'abord que l'opposition que Jordan a formé à sa condamnation par défaut (il était absent) à 4 ans de prison soit non-avenue. "Déjà, Monsieur s'est présenté à la première audience, où on lui a dit qu'il était poursuivi pour viol et qu'il risquait 15 ans de prison. S'il n'est plus venu après, qu'il dit aujourd'hui qu'il n'a jamais été tenu au courant des audiences suivantes par son avocate de l'époque, et qu'il était de toute façon difficile à contacter parce qu'il avait été mis à la rue par sa copine et qu'il n'avait donc plus de Wi-Fi pour lire ses mails, je considère que quand on risque 15 ans de prison, on prend la peine de se renseigner... même si ça veut dire venir à pied au tribunal, au greffe ou chez son avocat. Ne pas l'avoir fait "parce qu'il essayait de trouver un boulot" équivaut à renoncer à son droit d'être représenté pour moi. Mais si le tribunal devait décider d'accepter l'opposition, je demande une confirmation des 4 ans de prison. Non seulement vouloir avoir une relation sexuelle avec sa copine quand sa nièce est dans le même lit est malsain, mais il y a les commentaires plus tôt dans la journée, plus le fait qu'il n'a même pas pris la peine de vérifier qu'il avait la bonne personne face à lui ce qui est tout de même le strict minimum, le fait qu'il faisait soi-disant noir mais qu'il ait vu sa copine se lever, et puis il y a les SMS qu'il a envoyé après à la victime, lui demandant si au moins elle avait trouvé ça bon, alors qu'elle était en larmes et qu'elle est détruite depuis lors, avec des attaques de panique."

Le ministère public demande une confirmation des 4 ans de prison, mais ne s'oppose pas à certaines mesures probatoires. Jugement le 7 septembre.

*Les prénoms ont été changés.