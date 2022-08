Scène-sur-Sambre c'est ce weekend!

Les vacances d'été ne sont pas encore finies alors pour les terminer en beauté, les nouveaux organisateurs du festival Scène-sur-Sambre ont mis les petits plats dans les grands pour proposer au public de finir les vacances avec du bon son plein les oreilles.

Vendredi, samedi et dimanche à l'Abbaye d'Aulne Calogero, Kooba LaD, Charles, Mustiin Henry PFR et les autres feront encore grimper la température pour mettre le feu dans un festival qui s'est véritablement repensé tout en gardant son ADN de festival familial avec une limite fixée à 8.000 visiteurs pour permettre à chacun d'évoluer sans avoir le sentiment de se sentir dans une boite à sardines.

Pour sa 10e édition, le festival s'installe donc à nouveau en bord de Sambre, à l'ombre de la majestueuse abbaye d'Aulne. Avec quelques nouveautés pensées pour faciliter la vie des festivaliers et la visibilité des artistes depuis la plaine. " Le matériel nécessaire a ux artistes est de plus en plus lourd et imposant, cela devenait trop compliqué de placer cela sur des barges et bloquait la navigation sur la Sambre. En plaçant la scène face à l'entrée et non plus sur l'eau, on peut mieux aménager l'espace, pour que le public soit au plus près des artistes, mais aussi qu'il puisse bénéficier d'endroits plus calmes ou circuler à son aise vers les bars et stands de restauration."

Parmi les nouveautés annoncées, du mobilier pour s'asseoir et des espaces ombragés seront disséminés sur le site, et le "cashless" (bracelet rechargeable aux bornes ou via une application sur smartphone), comme à Ronquières, sera de mise. " On évite ainsi les tickets papier qui se perdent et sont plus compliqués à gérer". La configuration du site a aussi été repensée pour le parking et le camping. Celui-ci prend place le long du halage, dans la prairie en face du Café Leblon, tandis que les véhicules seront dirigés vers les 5 ha de prairies destinés à les accueillir en surplomb du site du festival.

Retrouvez toute la programmation sur https://www.scenesursambre.be/fr