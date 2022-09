Lobbes: il ne reste qu'un seul médecin âgé de 80 ans, Ecolo veut une maison médicale

Le 29 septembre prochain, la locale Ecolo de Lobbes organise une conférence-débat sur la désertification médicale dans l’entité et les solutions à y apporter.

A la base de cette rencontre, la pénurie dont souffre la zone de Lobbes. En effet, on ne compte plus qu'un seul médecin généraliste âgé de 80 ans sur Lobbes. Ceci a des conséquences sur le suivi médical des habitants de la région. Cette situation entraîne par exemple une importante surcharge des urgences à l’hôpital. Par ailleurs, le vieillissement de la population et les difficultés de déplacement nécessitent une meilleure prise en charge locale des patients. "

En réaction à cette pénurie de médecins généralistes Lobbes a été placé en Zone Rouge par l'INAMI c'est-à-dire que la pénurie est reconnue. La Région Wallonne offre donc une prime à l’installation aux médecins généralistes qui accepteraient de s’y installer (Prime IMPULSEO). Cette prime est destinée à l’installation des jeunes médecins souhaitant démarrer leur métier en zone de pénurie en Wallonie et aux structures multidisciplinaires et jeunes médecins en Région bruxelloise. Les jeunes médecins qui s’installent peuvent bénéficier d’une prime de 20.000€ ou de 25 000€, suivant l'état de pénurie.

Dans notre région les communes pour lesquelles une prime peut être demandée sont Anderlues, Châtelet, Chimay Courcelles, Erquelinnes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Froichapelle et Momignies.

Afin d'attirer de nouveaux médecins et autres professionnels de santé, un groupe de travail communal, au sein de la locale Ecolo lobbaine, étudie depuis maintenant plus d'un an la possibilité de créer une maison médicale. La "maison médicale" est une structure composée d'une équipe pluri-disciplinaire (médecins, kinés, infirmières, accueillants, travailleurs sociaux, …) offrant des soins de première ligne et assurant un suivi continu et professionnel aux patients. Cette approche de promotion de la santé intègre à la fois les soins et la prévention. Si ce projet peut se réaliser, il répondra aux attentes de la population et permettra à Lobbes de sortir d'une forme de désertification médicale. "Les missions d'une maison médicale sont complémentaires aux missions d'un hôpital. Dans une maison médicale sont assurées des missions de préventions, de suivis et des curatives. La création d'une maison médicale permettrait de désengorger quelque peu les urgences de l'hôpital qui soutient également le projet de création de maison médicale. Les gens n'étant plus suivis par un médecin traitant vont à l'hôpital quand c'est plus grave," expliquent les représentants de la section locale de Lobbes.

Le projet semble éveiller l'intérêt tant des citoyens que des praticiens. La majorité soutient également le projet.

Pour réfléchir et s’informer quant aux conditions requises pour l’installation d’un tel dispositif ou encore envisager les contraintes et les obstacles, le groupe Ecolo lobbain propose une rencontre avec des représentants professionnels du secteur de la santé suivie d’un débat avec la salle le jeudi 29 septembre 2022 à 20 h en la salle "Les Blés Verts" rue des Ecoles, 6540 Lobbes. Parmi les intervenants sont prévus notamment un responsable des urgences de l'hôpital.