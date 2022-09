Erquelinnes: le mérite citoyen d’Erquelinnes attribué à Quentin Lison

Ce vendredi 9 septembre, les Erquelinnois ont attribué le mérite citoyen à Quentin Lison. Ce passionné de la deuxième guerre mondiale a recueilli la majorité des suffrages se positionnant devant six autres candidats tout aussi méritant.

Ce prix du mérite citoyen est une initiative de l'Union Citoyenne, parti de l'opposition Erquelinnes.

Même si le concours est à l’initiative de l’Union Citoyenne, ses responsables ont tenus à souligner la participation très active de la majorité en place.

Cette attribution d'un prix et la cérémonie organisée était l'occasion de mettre à l'honneur des personnalités bien connues de la région. "Au départ, nous avons demandé aux habitants de désigner des personnalités qui méritaient d'être mise à l'honneur. Sept personnes ont été ainsi mise en avant : Quentin Lison, Sylvie Hocquet, Lauric Jean, Corentin Mary, Didier Mullender, Pascal Leduc et Pierre Hanna. Ces personnes sont issues de l'entité dErquelinnes et ont des profils assez variés. Nous avons des commerçants, des sportifs ou encore des personnes actives sur les réseaux sociaux," explique Julian Charniaux.

Pour cette première édition organisée par Union Citoyenne, les organisateurs se félicitent d'avoir eu autant de participants. "Sur Facebook, nous avons compté plus de 2.000 votes et un toute boîte a été distribué pour ajouter encore plusieurs centaines de votes."

C’est donc lors d’une soirée festive organisée dans la salle communale de Grand-Reng que la proclamation a eu lieu.