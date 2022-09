Mouvement Réformateur: Rachel Sobry s'installe à Thuin et se prépare pour les élections de 2024

La députée, originaire de Momignies dans la Botte, vient d'acheter une maison à Thuin et ne sera donc plus conseillère communale. Ce qui arrange bien le MR qui en profitera aux prochaines élections pour essayer "d'agrandir la tache bleue" (Courcelles, Montigny-le-Tilleul et Ham-sur-Heure-Nalinnes) dans le croissant vert du sud de Charleroi.