La promotion sociale, c'est aussi des cours en prison: du street art verra le jour à Jamioulx

L’enseignement de Promotion sociale de Charleroi travaille en partenariat rapproché avec le CPAS carolo, l’ASBL "Lire et écrire", la FUNOC, l’ATL et, ce qui se sait un peu moins, avec la prison de Jamioulx.

Aurélie Ricci est enseignante au sein de l'établissement pénitentiaire, elle y donne des cours de gestion de base. Elle témoigne : "C'est une expérience extrêmement enrichissante. Les premiers jours, je me suis demandée dans quoi je m'étais embarquée. Les apprenants n'ont évidemment pas d'accès au monde extérieur, pas non plus de PC ni d'Internet mais chacun s'investit pour un projet précis, pour sa reconstruction, pour ouvrir un commerce ou un établissement Horeca, à leur sortie d'incarcération. Et pendant le cursus, j'ai découvert une solidarité à toute épreuve entre eux, ils se soutiennent et se motivent pour qu'il n'y ait aucun échec en fin de module".

Au-delà de ces cours de gestion, prise de pari sur le futur, une fois la liberté retrouvée, les prisonniers vont aussi pouvoir s'investir dans un cours qui s'inscrira dans leur vie quotidienne, au sein de la prison. C'est le directeur de l'ECEPS de Jumet, Franco Bregge, qui dévoile ce projet en exclusivité : "Ça doit commencer en janvier 2023, nous mettons en place un tout nouveau module autour du street art. Nous sommes partis de zéro, il a fallu plus d'un an de travail, avec les autorités de la prison, pour organiser tout cela. C'est l'ASBL "Indigen" qui gérera ces cours artistiques".

Au-delà de la formation, sa conclusion impactera aussi directement le quotidien de la vie entre les murs de la prison : "Les examens finaux sont prévus dans les préaux de la prison de Jamioulx et donc, au final, les murs en seront décorés et colorés par les prisonniers eux-mêmes. C'est évidemment un projet qui est totalement inédit en Fédération Wallonie-Bruxelles".