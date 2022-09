Thuin: marchez avec Bernard pour Viva for life ce dimanche

Bernard Hubert remet le couvert pour sa marche Viva For Life après le succès de l'année passée à Thuin

L'année passée, au sortir du premier confinement, Bernard Hubert, ancien instituteur de Thuin, s'est dit qu'il voulait faire plus qu'un don annuel à Viva for Life, pour sortir les enfants de la pauvreté. Il a donc prévu une marche de 30 kilomètres, et voulait récolter 1.000€. Ca a été un succès, puisqu'il a récolté près de 2.500€ en tout et qu'il n'a pas marché tout seul mais a été accompagné par de nombreux thudiniens.