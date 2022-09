Le patrimoine de Thuin totalement gelé: refaire son toit classé qui fuit? "Impossible, l'Awap n'a pas assez de personnel"

Des réunions ne peuvent pas se tenir en raison du manque de personnel, et donc il est impossible de légalement déposer des demandes de permis. La situation dure depuis plus de six mois, s'inquiète la Ville de Thuin.

"On marche sur la tête, mon petit monsieur" : voilà comment on pourrait résumer la situation dans laquelle la Ville de Thuin est empêtrée, bien malgré elle. Depuis plus de six mois, plus aucun dossier lié de près ou de loin au patrimoine ne bouge. "Dès qu'il y a des travaux à réaliser dans des zones de protection, comme des parties de la Ville Haute et Basse, Thuillies, Ragnies ou l'Abbaye d'Aulne, plus rien ne peut se faire" , se désespère Pierre Navez, échevin de l'Aménagement du territoire à Thuin. "Et du patrimoine, il y en a à Thuin!"

Un habitant a demandé en catastrophe la permission de rénover sa toiture, classée au patrimoine, qui fuit et fait pénétrer la pluie à l'intérieur de son bâtiment. Le gestionnaire du réseau électrique a besoin de déplacer une porte pour des raisons techniques. Une personne veut vendre un immeuble classé. Des investissements sont en attente pour la ferme de l'Abbaye d'Aulne, le Château d'Ossogne, le presbytère de Ragnies... mais rien ne bouge. La raison? Il n'y a pas assez de personnel à l'Awap (agence wallonne du Patrimoine).

"Pour bien comprendre: quand on fait des travaux en zone de protection, il faut deux réunions préalables avec l'Awap, avant le dépôt du permis. Un historien et un architecte-conseil rencontrent la Ville et les demandeurs, puis on peut lancer les démarches. Sauf que depuis six mois, impossible d'avoir la moindre réunion avec l'Awap. Ils doivent être deux, et une seule personne est disponible. Donc les réunions se peuvent pas se faire, donc on ne peut entrer aucune demande de permis" , détaille l'échevin.

La Ville de Thuin a bien essayé de dégager des solutions, nous dit-elle: ils ont proposé d'avoir du personnel en renfort depuis Namur, par exemple, pour la région de Thuin. Niet. Ils ont proposé de se déplacer, eux-mêmes et les propriétaires qui veulent faire des travaux. Niet. Ils ont proposé de faire des "déclarations préalables" en motivant l'urgence pour certains dossiers, comme le toit qui fuit. Niet. "C'est problématique..." , grince Pierre Navez. "Pendant ce temps notre patrimoine thudinien s'abîme et les gens qui veulent investir se découragent."

Une communication sera faite au prochain conseil communal sur la question. La Ministre Valérie De Bue, en charge de la compétence, a été interpellée par le collège de Thuin. "Il y a bien un problème de personnel dans la zone ouest de l'Awap", nous répond le cabinet de la ministre, interrogé sur la question. "La ministre en est bien consciente: il y a eu plusieurs retours du terrain, certains dossiers prennent du retard et des réunions ne peuvent pas se tenir. C'est la raison pour laquelle la ministre a lancé une campagne de recrutement de plusieurs CDD, ces recrutements sont en cours. Les choses sont prises en main."