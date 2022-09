RN54: pour Paul Furlan, les réponses du ministre Henry sont "du foutage de g..."

Les députés wallons Nicolas Tzanetatos et Paul Furlan sont revenus à la charge pour plaider la construction du "tronçon manquant" entre Erquelinnes et Anderlues/Thuin. La réponse du Ministre Henry n'a pas plu.

De "très déçu des propositions du ministre"à"du foutage de g..." en un an: les positions se crispent autour du sujet de la RN54, cette portion d'autoroute manquante entre Erquelinnes et Anderlues/Thuin obligeant à "prendre le chemin des vaches" pour tout trajet entre la France et la métropole carolo. Chemin de campagne qui passe devant chez des riverains, qui pour beaucoup attendent cette autoroute avec impatience.

Mais dans la Déclaration de Politique Régionale conclue entre PS-MR-Ecolo aux dernières élections, c'est le "stop au béton". Aucune nouvelle route ne se fera, à quelques exceptions près dont la RN54 ne fait pas partie.

Depuis le début de la mandature, les députés Nicolas Tzanetatos, Rachel Sobry, Paul Furlan et Julien Matagne notamment, font quasi "front commun" pour tenter de convaincre le ministre Philippe Henry. Mais rien n'y fait. Et pour Paul Furlan, aussi ex-bourgmestre de Thuin, c'est visiblement le ras-le-bol qui l'emporte cette fois. "Le Ministre a vraiment une position dogmatique qui ne tient compte ni des évolutions, ni de l'avis des citoyens, ni de celui des entreprises et encore moins de l'avis des élus. Vraiment, c'est du foutage de g.... qui serait risible si la sécurité, le désenclavement et le développement de toute une région n'était pas en cause!"

Le 20 septembre, Paul Furlan a interpellé Philippe Henry (à nouveau) sur les 15 kilomètres manquant de la RN54 (9 km en Belgique sont déjà faits, 50 km en France jusqu'à Maubeuge et Valenciennes). "Il nous paraît que les choses ont évolué sur le terrain", tente-t-il, mettant en avant le développement de la Porte Ouest de Charleroi (caserne militaire, stade de Charleroi, hub logistique, Food.C) où débouche la RN54, ainsi que l'arrivée prochaine de Legoland. Justifiant selon lui de construire ce "tronçon manquant", notamment pour le trafic supplémentaire que généreront ces nouvelles activités.

Pour toute réponse, il a été redirigé vers la réponse orale que le ministre avait fait deux jours plus tôt à Nicolas Tzanetatos, qui posait sensiblement la même question: "Je suis le premier à me réjouir du développement de la région de Charleroi (...) mais afin de faire face aux défis climatiques, de sécurité et de mobilité le but du gouvernement est d'éviter la construction d'une nouvelle route et d'opérer un transfert modal important et de déployer des infrastructures alternatives, en mettant l'accent sur l'entretien du réseau (existant NdlR)", disait Philippe Henry en commission. Pour Legoland, une étude de mobilité sera faite sur la mobilité routière et la fréquentation du métro, avec des corridors vélos sur la N5 et "certainement" une amélioration de la sortie 16bis (E42) et du carrefour Faubourg de Bruxelles. Enfin, le ministre rappelle que le plan de mobilité de Charleroi métropole, en cours de réflexion, intégrera "l'impact de la non-prolongation de la RN54".

Pour Nicolas Tzanetatos aussi, "c'est difficile à entendre". "Si l'on a Céline Dion qui vient faire un concert dans le stade, les habitants de France se déplaceront et ne pourront pas repartir chez eux en transport en commun", a-t-il interjeté. "Les conséquences, ce ne sont pas les personnes qui prendront leur véhicule qui les auront, mais ceux qui les voient passer systématiquement devant leur maison, comme c'est le cas pour les camions avec la RN54."