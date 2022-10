Impressionnant accident à Courcelles: une BMW a percuté une vitrine de magasin, un garage puis s'est arrêtée au milieu de la route

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Ce lundi soir, vers 22 heures, un impressionnant accident s'est produit dans la rue de Trazegnies, à Courcelles.

Le conducteur d'une BMW, qui transportait plusieurs passagers, se dirigeait vers Courcelles quand il a perdu le contrôle au niveau de la pompe à essence. Le véhicule est parti en embardée, a percuté la vitrine du magasin de pièces détachées Auto Pièces Johan Vignery, puis a continué sur sa lancée jusque dans une porte de garage avant d'enfin s'immobiliser au milieu de la route.

Une ambulance de R'Med et les pompiers de la zone Hainaut-Est sont intervenus sur place, l'accident n'a par miracle fait aucun blessé. La police locale des Trieux est intervenue pour le constat et le dépanneur Montebello a enlevé la BMW, hors d'état de circuler.

Le magasin, dont le volet a été enfoncé et la vitrine explosée, continue d'opérer par l'arrière en attendant la venue d'un expert pour vérifier la stabilité du bâtiment. "Merci pour vos messages de soutien et de proposition d'aide, cela me touche profondément", indique à ses clients le gérant.