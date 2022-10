Thuin: 807 000 € pour rendre le hall sportif moins énergivore

Un audit a été réalisé pour définir les différents postes à améliorer en matière énergétique dans le bâtiment, construit en 1996. Les spécialistes ont conclu en la nécessité d’isoler l’enveloppe du bâtiment (isolation du sol de la salle, du plafond et des murs extérieurs), de rénover le système de ventilation, de chauffage et d’eau chaude des sanitaires mais aussi dans l’impérieux remplacement de l’éclairage, via l’installation de LED dans la salle de sport principale.

Des détecteurs de présence seront installés dans les sanitaires, les couloirs et les vestiaires, pour réduire la consommation d’électricité.

Le coût total du chantier est estimé à 1 316 480 euros TVA comprise.

En juillet dernier, le ministre wallon, le voisin Adrien Dolimont, s’était rendu à Thuin pour visiter les infrastructures sportives thudiniennes. Le lobbying a porté ses fruits, puisque la subvention a été octroyée !

Plus de 28 clubs sportifs se réunissent régulièrement au hall polyvalent de Thuin.