Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

La Ville de Thuin sera plongée dans le noir ce samedi 8 octobre : toute la nuit, les éclairages publics seront éteints sur la rue 't Serstevens et le quartier du Rivage. Le beffroi ne sera pas éclairé. Mais pas d'inquiétudes : c'est une décision du collège communal.

Thuin participera, cette année encore, à "la nuit de l'obscurité". Tous les deuxièmes samedi d'octobre, partout en Wallonie, des villages éteignent les lampes pour cet événement, qui a pour but de lutter contre la pollution lumineuse et la production de CO2 (via l'électricité consommée par l'éclairage public).

"Cette 15ème édition de la nuit de l'obscurité marque le début de nouvelles mesures prises par la Ville de Thuin afin de consommer moins d'énergie. Dès la semaine prochaine, les Thudiniens pourront constater l'extinction partielle du Beffroi et de la Maison de village de Thuillies. Ces deux édifices emblématiques de l'entité de Thuin seront éteints du lundi au vendredi soir", indique la bourgmestre locale, Marie-Eve Van Laethem.

Pour l'occasion, une balade nocturne sera organisée dès 20 heures, au départ de la place du Chapitre.