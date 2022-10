Montigny-le-Tilleul : toutes et tous unis pour les enfants malades

Ce samedi 15 octobre le Foyer Culturel de Montigny-le-Tilleul sera le théâtre de la bonne humeur et des rires en séries grâce à la pièce R'Met-moi un'tit goutt'. Interprétée par Carine Donckers et Bernard Suin. Alors que les deux personnages se retrouvent chaque jour pour faire courir « Poupette » et « Bouboule », ils discutent du monde d'aujourd'hui et de celui d'hier. Sous des airs sympas, les deux « simple d'esprit » commentent sans avoir l'air de ne pas y toucher. Les deux comédiens proposent au public d'être les témoins de moment de la vie surprenante de 2 naïfs.

Derrière les rires et l'amusement est une cause tout à fait sérieuse défendue par les bénévoles engagés de l'asbl SAEM. Leur action est de venir en aide aux enfants atteints d'une maladie grave et à leur entourage, en proposant un ensemble d'interventions ou de services ponctuels, de manière à favoriser au maximum la relation parents/enfants.

Pour lutter contre la maladie, l'enfant et sa famille doivent faire face à des problèmes sociaux, médicaux ou financiers souvent difficiles. Les enfants issus de milieux défavorisés, sont pris en charge au domicile pour être conduits en voiture, gratuitement, dans tous les établissements de soins en Belgique, en majorité les hôpitaux universitaires, et pour être reconduits à leur domicile après traitement.

Pour ce faire, le SAEM fait appel à une équipe de chauffeurs bénévoles. Les demandes de transport émanent en général des équipes médico-sociales des hôpitaux généraux et universitaires de Belgique ou des services sociaux divers tels que les CPAS, l'ONE, ou des pédiatres, ou encore d'écoles spécialisées. Ces demandes concernent essentiellement des enfants habitant la province du Hainaut.

Pour l'organisation de l'événement, les organisateurs ont pu compter sur le soutien et la participation des membres du Rotary Sud Est également impliqués dans diverses opérations caritatives.

Spectacle à 20h et ouverture des portes à 19h.