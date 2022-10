Une relation père-fille houleuse débouche sur deux violentes scènes

La 11e chambre correctionnelle de Charleroi a écouté avec attention les explications fournies par Henri-Philippe. Ce dernier, papa de deux filles, est poursuivi pour deux violentes scènes au domicile familial de Thuillies à trois semaines d'intervalle. Pour le substitut Brichet, les deux scènes subies par les filles et la femme du prévenu sont similaires au film Shining, sorti en 1980. La grosse différence ? « C'est que Jack Nicholson interprétait un rôle et jouait la comédie, pas le prévenu », lance le substitut, pour épingler la violente réaction du prévenu.

Le beau tableau familial construit sur une vingtaine d'années par le prévenu et sa femme a connu un premier couac le 24 octobre 2020. Ce jour-là, la fille cadette de Henri-Philippe (seulement âgée de 13 ans) est victime de coups de la part de son père à la suite d'une empoignade à la gorge. Lors de la même scène, mère et filles sont obligées de se réfugier dans une chambre à l'étage lorsque le paternel se saisit d'un couteau de cuisine. Fort heureusement, la police intervient rapidement pour mettre fin à la scène et rassurer les victimes, en état de choc.

Un problème de relation avec la plus petite

Entendu sur ces faits, Henri-Philippe était en aveu. Le passé est à employer puisque, ce vendredi matin, le père de famille conteste. « Je l'ai peut-être bousculée, oui, mais je ne lui ai pas porté de coups. » Le 11 novembre, soit trois grosses semaines plus tard, nouvelle intervention policière au domicile. « C'est la fille cadette de 13 ans qui a sollicité l'intervention. Son père menaçait de tuer tout le monde », précise le parquet. Là, Henri-Philippe ne se souvient plus d'avoir été menaçant et d'avoir frappé sa femme.

Selon l'homme, c'est la relation chaotique avec sa fille cadette qui serait à l'origine de tout. « C'est une fille qui se rebelle et qui a un fort caractère. Elle voulait regarder une émission à la télé pour la première scène, j'ai refusé et elle m'a répondu. Je l'ai poursuivie, oui, pour lui dire entre les quatre yeux ce que je pensais de son attitude », explique le paternel, qui épingle également la relation sentimentale de sa petite dernière pour expliquer les insultes proférées à la mineure. « Je n'étais pas d'accord que son petit copain vienne dormir à la maison, comme elle le souhaitait. C'est avec elle que j'ai le plus de tensions. »

Il minimise son problème d'alcoolisme

Par contre, dès que l'alcoolisme du prévenu est évoqué, Henri-Philippe minimise son problème. Pourtant, lors des deux scènes, ce dernier était ivre après avoir consommé au moins deux bouteilles de Cava. Aujourd'hui, à cause de la violence et de l'alcoolisme de Henri-Philippe, la famille est déchirée. La fille aînée ne veut plus adresser la parole à son papa et le couple est séparé. Inquiet, le substitut Brichet requiert une peine de 30 mois de prison, avec un très strict sursis probatoire pour permettre au paternel de rester éternellement sobre et pour canaliser sa violence.

À la défense, c'est un acquittement qui est plaidé. Au moment des faits, comme le rapporte un expert médical, Henri-Philippe était atteint d'un trouble mental qui a aboli sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes.

Jugement le 25 novembre.