Avez-vous vu Jean-Jacques, 81 ans? Il a quitté sa maison de repos à Loverval et n'est jamais revenu

La police fédérale a diffusé un avis de recherche pour Jean-Jacques Coenen, 81 ans, à la demande du parquet de Charleroi. Ce mercredi, vers 16h30, il a quitté la maison de repos "Les Amarantes" sur la chaussée de Philippeville à Loverval. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

"Monsieur Coenen mesure environ 1m70, est de corpulence mince et a les cheveux grisonnants et une calvitie. Il a une barbe et une moustache grises et porte des lunettes à monture ronde. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon clair, une chemise noire, un gilet clair et des chaussures brun clair", précise l'avis de recherche.

Jean-Jacques peut paraître confus et désorienté. Si vous l'avez vu ou avez la moindre information, un formulaire en ligne est disponible, ainsi que le numéro gratuit 0800/30.300.