Une expo de photographies "Urbex" immersive et des ateliers à la Ferme de l'Abbaye d'Aulne du 28 au 30 octobre

Le 28, 29 et 30 octobre, le collectif "Photographes du passé" qui s'est pris de passion pour l'exploration urbaine à travers l'Europe propose une exposition inédite à la Ferme de l'Abbaye d'Aulne, à Thuin.

"On voulait proposer une exposition immersive et interactive, pas juste une exposition banale", explique Cécile Laurent du collectif. "Nos photos seront éparpillées dans la grande de la ferme, avec une scénographie qui vaudra le détour! Et pour le côté interactif, ça sera notamment avec des ateliers d'initiation à la photographe, à Photoshop, à l'exploration urbaine... Nos techniques, nos trucs et astuces, seront dévoilés et on organise même, sur inscription, des explorations dans les environs à Thuin."

©Olidormain

Le tout sera entièrement gratuit. La Ferme de l'Abbaye d'Aulne a mis la salle gratuitement à disposition du collectif, qui compte 8 photographes belges de Liège, du Hainaut et de Namur. Vernissage vendre 28 à 19 heures, puis tout le week-end l'exposition sera ouverte de 10 à 18 heures.

> Informations sur la page Facebook "Photographes du passé"