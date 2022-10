Des soutiens-gorge suspendus dans les rues de Gerpinnes

Chaque année, 10.500 personnes sont touchées par un cancer du sein. C'est le premier cancer chez la femme, et le plus mortel. Pour visibiliser cette maladie et encourager les personnes qui ont une poitrine à faire une mammographie - une détection précoce permet de mieux lutter contre ce fléau - Think Pink lance chaque année la campagne "Octobre Rose".

Gerpinnes veut participer activement à la mobilisation et à la sensibilisation. "En quelques décennies, le taux de survie a augmenté de manière très impressionnante. Il faut continuer à soutenir la recherche", indiquent les échevins Julien Herman et Christine Laurent à Gerpinnes, épaulés par Katia Sguario de la communication. C'est la raison pour laquelle, en mai dernier, une récolte de soutiens-gorge avait été organisée. 600€ avaient été versés à Think Pink. Cette fois, ce sont des guirlandes de soutiens-gorges qui s'affichent dans les rues du centre-ville.

> Infos et dons via le site gerpinnes.be