Montigny-le-Tilleul prend des mesures locales d'économies d'énergie

Tant pour les communes que pour les ménages les hausses des prix des énergies ont de sérieuses répercutions sur les budgets. A Montigny-le-Tilleul on ne fait pas exception, les autorités communales ont donc décidé prendre des mesures drastiques.

En effet, actuellement, le budget communal pour les énergies est estimé, pour 2023, à 758.365,30 euros, soit une augmentation de 475.397,35 euros, une augmentation de 268% en une année.

L'isolation reste une solution à privilégier

Afin de limiter les dépenses plusieurs mesures ont été adoptées. Le plan de réduction des consommations d’énergie regroupe trois catégories d’actions : des mesures organisationnelles générales, des mesures techniques et des mesures de sensibilisation.

Les mesures organisationnelles générales comprennent: un chauffage à 19°C et à 14°C si pas d'utilisation pendant 24 heures, l'éclairage public ( éteindre l’éclairage public entre minuit et 5 heures du matin), l'éclairage des bâtiments publics éteint de 20 h à 6h du matin, la limitation des illuminations de Noël, le placement de panneaux photovoltaïques et un suivi accru des consommations d'énergie.

Au vu des résultats très intéressants de l’Écoteam de l’administration, il est prévu d’en créer une nouvelle pour l’enseignement communal. Le projet est actuellement présenté dans chaque école et les candidatures sont attendues dans les prochaines semaines. Par conséquent, les Écoteams sont des outils idéaux pour sensibiliser tous les utilisateurs des bâtiments communaux en la nécessité d’adopter des comportements afin de diminuer drastiquement les consommations énergétiques (pour des raisons environnementales et budgétaires).

Les clubs et les associations qui occupent des bâtiments communaux seront également sensibilisés à une bonne gestion des énergies.

Un contact va être pris avec ORES pour examiner la possibilité de pouvoir récolter les relevés de consommations énergétiques à distance. En attendant, des relevés mensuels seront effectués manuellement par les ouvriers communaux.

Clin d’œil aux économies à réaliser, le cadeau de fin d'année offert au personnel sera un gilet/polar chaud logoté Montigny-le-Tilleul.