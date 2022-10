Des travaux à prévoir aux écoles de Strée et Solre-Saint-Géry

Depuis belle lurette, le Collège communal de Beaumont marque un intérêt particulier pour les écoles communales. Un coup d’œil dans les années passées et on se souvient de la saga de la construction de la toute nouvelle école de Strée où, il faut le reconnaître, la Commune de Beaumont a joué de malchance avec la faillite de l’entreprise chargée de la construction. Une faillite qui n’a pas permis à Beaumont de récupérer le moindre sou d’une part, et d’autre part un système de ventilation qui n’a jamais donné entière satisfaction. Raison de l’audit technique de l’installation défaillante.