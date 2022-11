Inwyt, le coach de pleine conscience qui veut aider les gens "à remuscler leur attention"

Ibwyt: "it's not what you think". Benoit Brassart s'est lancé en créant sa boîte dans le coaching et la formation à Walcourt. "J'ai fait carrière dans l'informatique, et je pratiquais la méditation depuis des années, et j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait un sérieux problème d'attention dans les entreprises. C'est comme ça que j'ai décidé de me lancer", explique-t-il.

Il veut aider les gens à renforcer leurs capacités d'attention : "quand un employé est distrait, il ne produit parfois plus que trois heures en moyenne sur huit. Mais l'attention peut se remuscler. Je fais donc des formations en entreprise, avec des principes, des concepts, des exercices. Puis on se revoit une semaine après, pour faire le point. Comme ça pendant huit semaines. Ca peut sembler un concept de niche, mais je pense que ça peut parler aux directions qui se rendent compte, comme moi à l'époque, qu'il y a un problème."

Le secret? Faire attention à soi, d'abord. "Une bonne alimentation, un cycle de sommeil convenable, ne pas être à l'affut de ses réseaux sociaux, ne pas répondre immédiatement à tous ses mails. C'est aussi parfois une culture d'entreprise à changer, parce que si tout est dans l'urgence, au lieu de choisir des priorités, alors on y perd collectivement en attention et la productivité - et le bien-être - des employés en pâtit."