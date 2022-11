Sylvie Bouzéloc, bretonne, fait des crêpes artisanales en circuit court

Sylvie Bouzéloc est bretonne. Elle a toujours fait des crêpes (une institution là-bas), sucrées ou salées. Mais son parcours de vie l'a emmenée dans l'industrie chimique. Un jour, il y a eu une urgence médicale à la maison alors qu'elle et son mari étaient chacun à l'étranger pour le boulot. "Là, on s'est regardé et on s'est dit: mais qu'est-ce qu'on fait de notre vie?"

Elle a tout plaqué. "Je me suis dit: vu comment mon fils et ses copains raffolent de mes crêpes, comment moi j'ai toujours adoré ça, pourquoi je ne partagerais pas ma passion avec les gens? Pourquoi pas, même, essayer d'en vivre?", raconte-t-elle. Le concept était né.

Pour l'instant Sylvie est chez elle, avec son billig, mais va s'installer chez un pizzaïolo local pour profiter de sa cuisine et rencontrer les normes sanitaires belges. Mais le rêve, c'est d'ouvrir son atelier à Charleroi, comme l'a fait son mentor Christian Manach de la crêperie de Caotaudon à Brest, et vendre ses crêtes en circuit court.

"J'aimerais vendre en direct à l'atelier mes crêpes par six ou par douze, ainsi que proposer mes produits pour les restaurants ou les traiteurs", explique Sylvie Bouzéloc. "Ma plus-value, c'est de pouvoir proposer un plat rapide et sain. Avec une bonne recette bretonne. En gros, on vient acheter mes crêpes pour ne pas les faire soi-même - avec la farine de froment ou de sarrasin, ce n'est pas si facile - et on choisit ensuite la garniture à mettre dessus. Et on peut même avoir des options sans lactose ou sans gluten."

En janvier, elle se lance. "Je proposerai sur les réseaux sociaux des recettes, des idées de garniture. Il y en a pour tous les goûts avec les crêpes, de la complète traditionnelle jambon-fromage-oeuf à des choses plus fines comme saumon et roquette, et bien sûr toute une panoplie de sucré." Elle n'a pas encore de réseau social pour l'instant.