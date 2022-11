Gerpinnes: les élèves du collège Saint-Augustin à l'épreuve de l'endurance

Pour la 2e année consécutive, les professeurs d’éducation physique (Vinciane Colot-Lambert et Christopher Van Hoecke) de la section fondamentale du collège Saint-Augustin de Gerpinnes ont organisé un cross au parc Saint-Adrien. Les classes de 3e, 4e, 5e et 6e années du primaire ont participé, un vendredi, à cet événement dont l’objectif est de développer l’endurance des élèves.

En matinée, un circuit avait été mis en place sur le site à l’aide de barrières Nadar et de piquets. Pendant l’épreuve, l’équipe éducative a reçu le soutien de parents pour l’installation du parcours, pour décrocher les dossards et remettre les médailles à l’arrivée.

Huit courses, neuf lauréats

Cette année encore, les jeunes étudiants ont pu jauger leur progression après deux mois d’entraînement à l’endurance.

Chaque semaine depuis la rentrée, les élèves ont travaillé cet aspect lors des cours de gym. "Nous commençons à partir de la 3e car la notion d’endurance est difficile à assimiler pour les enfants de 1re et 2e années du primaire", confie Christopher Van Hoecke. Les élèves de 3e et 4e ont couru sur un parcours d’environ 800 mètres et les élèves de 5e et 6e se sont affrontés sur une distance d’environ 1 000 mètres.

Huit courses étaient proposées: deux par année, avec une séparation entre les filles et les garçons. Les lauréats par catégories sont: Laura Brockmans (6e année fille), Raffael Maufort et Lou Quoilin (ex aequo 6e année garçon), Alyxe Brosse (5e année fille), Lee-Roy Van Buyten (5e année garçon), Charlotte Seichepine (4e année fille), Nikolaï Kozlov (4e année garçon), Leila Mouchet (3e année fille) et Robin Miche (3e année garçon). La manifestation s’est clôturée par un tour de circuit des élèves de 1re et 2e du primaire.

La course à pied, bon pour la santé

La température était idéale pour la pratique de la course à pied. Près de 700 élèves, tous réseaux confondus, des écoles de la commune d’Ham-sur-Heure-Nalinnes ont participé à la sélection provinciale des cross Adeps organisée dans le parc du château. Cette journée sportive était le fruit d’une collaboration entre le service des Sports de la Commune d’Ham-sur-Heure-Nalinnes, l’Adeps, les écoles de l’entité et le Jogging club d’Ham-sur-Heure.

L’objectif de l’action est de développer les qualités d’endurance chez l’enfant et de susciter le plaisir de l’effort individuel dans une activité collective, quel que soit le niveau de chaque élève. Les enfants de 1re et 2e ont couru une distance de 400 mètres pour le plaisir en matinée, avec une médaille pour les trois premiers de chaque catégorie.

Finale provinciale à Brugelette

Encadrés par des bénévoles du Jogging club d’Ham-sur-Heure, les élèves des degrés moyen (3e et 4e) et supérieur (5e et 6e) ont parcouru respectivement 800 et 1 000 mètres. Avant la course, les jeunes participants ont effectué un tour d’échauffement devant le regard admiratif de nombreux parents qui n’ont pas hésité à faire un détour par la buvette du jogging club d’Ham-sur-Heure.

Les meilleurs coureurs ont été sélectionnés pour participer à la finale provinciale qui se déroulera, à Brugelette, le mercredi 8 février 2023, avant la finale prévue au domaine de Chevetogne, le mercredi 5 avril 2023. Après ces efforts, les élèves ont bien mérité deux semaines de vacances.