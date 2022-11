Le bilbiobus de Chimay désormais accessible à tous.

Le Bibliobus n’est plus destiné qu’aux enfants des écoles. Cette bibliothèque ambulante est aussi ouverte au grand public.

Dès ce 28 novembre, le Bibliobus de la Province de Hainaut sera accessible à tous, et ce, lors de son passage dans certaines écoles de l’entité de Chimay.

En effet, toutes les haltes scolaires deviennent des haltes mixtes. Il est désormais possible de les fréquenter si le lieu d’arrêt et l’horaire vous conviennent.

Pour les amateurs de livres qui préfèrent venir choisir leurs ouvrages en dehors du temps scolaire et de la présence des classes, c’est également possible à Baileux. Par ailleurs, en cette fin 2022 et en 2023, le Bibliobus fêtera ses 60 ans. À cette occasion, des surprises attendent le public, tout au long de l’année. De quoi essayer d’attirer davantage de public, encore !

Rappelons les horaires de passage dans l’entité de Chimay, dès le lundi 28 novembre: haltes à l’école de Saint-Remy de 10h à 10h45 ; de Forges de 11h5 à 12h, de Virelles de 13h30 à 14h, de Baileux de 14h30 à 15h30. Accès tous publics en dehors du temps scolaire sur la place de Baileux de 15h30 à 16h30.

Contact: 064 31 29 00 ou bibliobus.haltes@hainaut.be