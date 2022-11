Le chef Fabrizzio Chirico quitte la Table de la Manufacture Urbaine

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Dans un long message à ses amis et ses clients sur Facebook, le chef Fabrizzio Chirico annonce quitter la Table de la Manufacture Urbaine pour "un retour aux sources, en clin d’œil au Délice du jour que beaucoup d’entre vous regrettent encore aujourd’hui." Avec son épouse la sommelière Sanaé Chergui, ils quittent le centre-ville de Charleroi pour "écrire une nouvelle page".

D'ici quelques semaines, ils annonceront ce nouveau chapitre plus en détails. En attendant, il faudra se contenter de l'annonce telle qu'elle a été faite: "vous retrouver ailleurs, dans une version plus familiale et intimiste, entre nous mais avec vous. Parce que nous sommes convaincus que l’avenir est là", écrivent-ils.

Pour rappel, le chef Fabrizzio Chirico s'était fait un nom à Gerpinnes dès ses 19 ans, en ouvrant le Délice du jour au Bultia, et l'a tenu d'une main de maître durant 23 ans. Il a ensuite travaillé à la Table de la Manufacture Urbaine à partir de 2018, six ans durant lesquels il aura notamment reçu un 15/20 du Gault&Millau.

