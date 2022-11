Thuin : la haie mise à l’honneur lors de la matinée de l’arbre et de la biodiversité

Pour la semaine de l’arbre, la Ville de Thuin propose des activités autour du thème des avantages des haies. La matinée de “l’arbre et de la biodiversité” se déroulera le samedi 26 novembre, de 9h à 13h, au service Travaux de la Ville (site du Gibet – Drève des Alliés, 120) à Thuin. La haie, refuge de la biodiversité est à l’honneur pour cette édition 2022. Les citoyens auront le choix entre 12 variétés. Voici les différentes essences qui seront disponibles à la distribution : groseillier, cassis, noisetier, viorne manciennes, viorne obier, sureau noir, néflier, framboisier, cornus mas, érable champêtre, sorbier des oiseleurs et charme.

Parallèlement à la distribution, un marché des producteurs locaux sera installé aux côtés des stands de sensibilisation tenus par des ASBL et associations locales actives dans le domaine de l’environnement et des ateliers Zéro Déchet. Un stand dédié aux questions relatives à l’énergie sera également prévu. La jeunesse de Leers-et-Fosteau tiendra un bar avec de la petite restauration. Pour rappel, la distribution des plants est réservée aux citoyens de l’entité de Thuin.

Depuis 2012 et son inscription au Plan Maya, la Ville s’attelle, chaque année, à planter des haies et des arbres fruitiers ou petits fruitiers. Au total, le service des “Espaces verts” a mis en terre plus de 204 fruitiers et environ 2km de haies, répartis sur l’ensemble du territoire.