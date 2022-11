Erquelinnes : bilan d’une saison culturelle très rock’n’roll

C’est une Echevine de la culture soulagée de la reprise des événements en 2022 qui dresse aujourd’hui le bilan d’une saison culturelle réussie et de nouveaux projets déjà prévus pour 2023. Caroline Desalle et ses équipes n’ont pas chômé pour proposer aux erquelinnois un programme culturel destiné à faire oublier les nombreuses suspensions d’événements dus à la crise Covid. “En 2022, on a pu proposer un programme complet en plus de ce qui est proposé par les associations et la bibliothèque. ”

Les passionnés de rock ont pu assister à un cycle complet sur l’histoire du rock depuis les années cinquante. Grâce à une collaboration avec Laurent Rieppi et Pierre Bartholomée. Ce cycle se terminera ce vendredi 25 novembre. Ce dimanche aura lieu également un concert de chant pour la Sainte Cécile à l’église Saint-Georges.

Il n’y avait pas que de la musique puisqu’une large partie du programme culturel concernait les auteurs locaux. Ceux-ci, à l’image de Martine Balle et Dgenny Berger, ont pu présenter leur œuvre. D’autres auteurs comme Thomas Gunzig ont été invités. “Notre but est de mettre en avant nos auteurs et leur travail et que leurs écrits aillent au-delà des frontières de l’entité. En 2023 nous pouvons dire que nous aurons Eric Boschman et Thierry Luthers.”

D’un point de vue de développement des pôles culturels de la commune, il est a noté la réfection complète, avec l’échevinat des bâtiments de Florence Denamur, du centre culturel de Solre-sur-Sambre. Les amateurs de lectures et les habitués de la bibliothèque seront aussi ravis car, grâce à une montée de catégorie, les plages horaires seront plus larges, plus de budget sera alloué et une personne supplémentaire sera engagée.