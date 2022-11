A Thuin, on se prépare pour faire face aux crues de la Sambre (vidéos)

Après les inondations de juillet 2021, la mise à jour du plan d’intervention de la Ville de Thuin est apparue impérative. "À la demande de la Région wallonne, nous avons répertorié toutes les zones, voire les habitations, à risque, explique Marie-Eve Van Laethem, bourgmestre. Les pompiers ont revu leurs plans d’urgence en concertation avec la responsable PLANU de la Ville, la police et les éclusiers. L’objectif était que chacun sache qui fait quoi et intervient quand." Ce mardi, Marie-Eve Van Laethem et Anne Jeanmart, chargée du PLANU de la Ville, accompagnées des représentants de la police et des pompiers, se sont rendues à l’écluse n°5 sur la Sambre, à la sortie de Thuin vers Lobbes. Là, l’éclusier-barragiste Jean-Michel Beckmann leur a expliqué son rôle, ses moyens d’informations...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous