La magie de Noël revivra à Thuin

Deux nouveautés sont inscrites au tableau de cette édition 2022. D’une part, une navette sera mise en place entre la ville base et la ville haute le samedi. L’objectif est double : délester les parkings de la ville haute, et satisfaire les citoyens qui souhaitent à la fois faire du shopping à la ville basse et participer aux animations de Noël, que ce soit sur la place du Chapitre, ou à la rue du Chêne, au quartier du Berceau qui organise là sa festivité traditionnelle.

La seconde nouveauté est la mise sur pied, par l’ADL, le samedi dès 11 h, d’une balade gourmande de 7 km au départ de l’Office du tourisme. Elle sera jalonnée de stands de dégustation tenus par les producteurs thudiniens.

Enfin, “parce que les crises s’enchaînent et que la situation reste difficile pour certains, explique la bourgmestre Marie-Eve Van Laethem, les organisateurs ont voulu ouvrir la manifestation à l’entraide et la solidarité”. “Nous espérons ainsi distiller un peu de la magie de Noël aux plus précaires, détaille le maître d’œuvre de Noël en Sambre Alexis Fronistas. Une distribution de soupe devrait apporter un peu de réconfort à ceux qui en ont besoin et favoriser les rencontres. Nous avons pour cela l’appui de la Croix-Rouge.” En parallèle, une grande malle sera déposée sur la place pour recueillir les dons de produits non périssables ; ceux-ci seront ensuite redistribués via la Maison Croix-Rouge et les Restos du Cœur.

Avec les commerçants locaux

Même si aucune animation particulière n’est prévue par les acteurs de la ville basse, le commerce local sera bien associé à l’événement. Outre les food-trucks venus de Thudinie, l’horeca et le commerce local bénéficie de toute l’attention dans la programmation de ces trois jours. Ainsi, la boulangerie offrira les cougnous servis lors de l’inauguration, tandis que le marché de Noël fermera à 23h afin de permettre aux visiteurs de prolonger leur soirée dans l’horeca local, les vendredi et samedi jusque 2h du matin s’ils le souhaitent.

Parmi les temps forts du week-end, on retiendra l’organisation, devenue traditionnelle et toujours prisée, du jogging Viva for Life, dont la totalité des inscriptions ira à l’organisation caritative, et deux spectacles en clôture le dimanche soir : un concert de Henri le Magnifique, et le spectacle animé par le spécialiste thudinien des arts de la rue Art&Smile.

Le programme des festivités

Des animations pour tous. ©D.R.

Vendredi 16 décembre, place du Chapitre. 17 h, inauguration ; 18 h, départ du jogging Viva for Life. De 18h à 23 h, DJ set de Bliss, Perrin, Olivier Maghe. Fermeture du marché à 23 h.

Samedi 17 décembre, place du Chapitre

Dès 11 h, départ de la balade gourmande de l’ADL ; 11 h 30 ouverture des foodtrucks ; de 15h à 20 h, marché des producteurs locaux ; 19h-21h concert de Mother Cover, 21 h-23h concert de Rednek. Fermeture du marché à 23 h.

* De 14h à 22 h, marché de Noël au quartier du Berceau (rue du Chêne).

Dimanche 18 décembre, place du Chapitre. 11 h, ouverture des foodtrucks et apéro en fanfare avec La Note G ; 14 h, “Givrés” solo de conte et violon par Anne Grigis au centre culturel (2 €, cacao offert) ; 15 h-17h finale du Mondial dans les cafés ; 18 h-19 h 30 concert de Henri le Magnifique ; 19 h 30-20 h 30 spectacle animé par Art&Smile. Fin à 21 h.

D’autres festivités sont aussi prévues dans l’entité d’ici la fin de l’année.

* Les 9 (18h-22 h), 10 (14 h-22 h) et 11 décembre (14 h-18 h), marché de Noël à la brasserie-taverne de l’abbaye d’Aulne.

*Le samedi 10 décembre Journée du Père Noël à Ragnies, par le comité Viquy à Ragnies : dès 10 h, char à banc avec le père Noël, 14 h 30 conte de Noël à l’église suivi d’un goûter à la salle, crèche vivante sur la place ; 17 h 30 concert de Noël à l’église, avec la chorale Air du Temps de Thuillies (5 €) ; 19 h, apéro et souper au salon communal (20 €-10 € moins de 12 ans)

*Le samedi 10 décembre à l’école de Thuillies, course nocturne de Noël, de 16h à 20 h.

*Le vendredi 16 décembre à 20 h, concert de l’ensemble instrumental de l’académie de Thuin à l’église des Waibes. (Réservation : 0474/94.86.17.)