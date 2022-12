L’activité des carrières est aussi lourdement touchée. À Landelies, aux Calcaires de la Sambre - un site de 80 hectares au pied du vignoble du Blanc Caillou visible depuis le R3 - le directeur Bertrand Dubois a reçu la bourgmestre Marie-Hélène Knoops (MR) et le ministre wallon du Budget et des Finances Adrien Dolimont (MR). Le but de la visite : les sensibiliser aux conséquences de cette hausse du prix de l’énergie.

L’importance de l’activité économique dans une carrière est fondamentale dans un tas d'autres secteurs. En effet, le calcaire est présent dans tout ce qui nous entoure : vitres, peintures, engrais, routes, il y a du calcaire dans tout. “On a besoin de rester en vie. Or, nos coûts énergétiques représentent un surcoût gigantesque par rapport à d’autres secteurs. En ce qui nous concerne, on risque de passer de 2 à 6 millions d’euros si on ne fait rien”, explique le directeur Bertrand Dubois.

Le ministre Dolimont est venu sur place se rendre compte de l'importance de l'entreprise de Landelies. ©Ngom

La carrière a déjà sensibilisé le personnel aux bons gestes, et investit dans des machines moins énergivores. Mais une des solutions permettant de diminuer les coûts liés à l’énergie est l’installation de panneaux photovoltaïques. Ce qui freine le projet d’installation de quelque 6.800 panneaux sur le terrain de la carrière? L’impossibilité d’installer ceux-ci dans des champs, en impactant éventuellement l’activité agricole. “Il est clair qu’ils ont le droit de vivre... mais nous aussi. Et certainement si c’est sur notre site. Il s’agit d’une cohabitation qui fonctionnerait bien ici, étant donné que les fermiers locaux sont favorables au projet. Ce qui nous en empêche, c'est la Fédération Wallonne de l’Agriculture, qui est contre l’installation de panneaux photovoltaïques autre part que sur des bâtiments. Et si on ne le fait sur des sites comme le nôtre, c’est la mort assurée.”

Le besoin d'énergies est vital pour l'entreprise de Landelies. ©Ngom

Réduire les coûts ainsi que les nuisances sur le voisinage est une "préoccupation constante" de la direction, qui a déjà consenti à investir dans un nouveau broyeur à 3,5 millions d’euros ainsi qu'un nouveau brûleur. “Si nous n’avons pas le droit d’investir dans une énergie verte, où pouvons-nous le faire ? J’invite les responsables de la Fédération à venir chez nous et se faire une idée. Elle pourrait octroyer des autorisations au cas par cas, et porter nos projets avec nous. Au prix du marché, nous pouvons économiser 700.000 euros par an avec une installation photovoltaïque.”

Sans cela, le risque est de voir le prix du calcaire monter en flèche, ce qui pourrait augmenter le coût dans la construction ou l'aménagement des routes de +5 à +15%.