Une brûlure de cigarettes sur la fesse de leur bébé de 3 mois: (in)volontaire?

En juin 2019, les parents se rendent immédiatement en pharmacie avant d’aller consulter un médecin. Sur leur route menant à Beaumont, Isaline et Pierre ont été alertés par les cris et pleurs du bébé installé dans son Maxi-Cosi. “J’ai lancé ma cigarette par la fenêtre de la voiture. Après, on s’est rendu compte que notre enfant a été brûlée par la cigarette. Moi-même, je ne trouve pas d’explication”, explique la jeune mère. Son compagnon embraie dans le même sens. “On était sur la route et on s’est arrêté à la pharmacie pour avoir une pommade. Puis, on a été chez le médecin et lui pense qu’on l’a volontairement brûlée. Ça me fait mal d’être accusé comme ça. On n’a rien fait”, enchaîne Pierre.

À en croire la thèse des prévenus, la cigarette serait donc malencontreusement tombée dans le Maxi-Cosi de la petite. Mais Me Christian Mathieu refuse d’y croire, notamment sur base des constatations médicales. “Le médecin a émis des réserves sur la lésion sous le lange. Le deuxième médecin dit que cela ne coïncide pas. Le legging et le lange de la petite n’ont pas été percés. ” Pour le tuteur ad hoc, cela voudrait donc dire que “la cigarette magique est réapparue dans le Maxi-Cosi et s’est glissée directement dans le lange. ”

Le substitut Signor requiert lui un acquittement pour les prévenus, estimant ne pas être en possession de preuves prouvant le caractère volontaire de la brûlure. Jugement le 9 janvier.