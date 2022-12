Thudi-Nowel, un nouveau jeu pour partir à la découverte de Thuin

Dès samedi et jusqu’à la fin des vacances de Noël, les visiteurs de la cité du beffroi pourront découvrir la ville à coups de défis et épreuves

Le Thudi-game prend ses habits d’hiver et devient Thudi-Nowel. L’office du tourisme a repensé complètement son application pour l’adapter au public familial et vacancier qui souhaite découvrir Thuin sous un autre jour. Le principe est le même que le jeu mis en place dès 2019 pour des team-building à l’abbaye d’Aulne, et pour la saison touristique 2021 au cœur de Thuin pour un public familial...