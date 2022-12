Ce projet s’inscrit dans un processus d’intensification de la zoothérapie en réflexion depuis plusieurs années au sein du pavillon 11 de l’Hôpital Léonard de Vinci. Les patients en processus de soins palliatifs ou en fin de vie pouvaient déjà recevoir la visite de leur animal de compagnie. Chantal Tourneur et Didier Meylemans, des bénévoles de la SPA se sont rendus au chevet des patients accompagnés de deux chiens issus de leur refuge. Le premier, un chihuahua de 6 ans prénommé Pauline, a d’ores et déjà été adopté par les précités. Le deuxième, un chiot d’un an sans race déterminée, est en passe de trouver un nouveau foyer. Les deux ont été sélectionnés pour leur calme et leur tempérament affectueux.

Cinq patients, qui avaient préalablement donné leur accord, ont reçu la visite en chambre des deux chiens et des bénévoles, provoquant chez la majorité d’entre eux des réactions positives. “L’une de nos patientes, qui est d’ordinaire peu loquace, s’est mise à communiquer avec les animaux et à les caresser. C’était très émouvant à voir”, explique Laurence Darquennes, infirmière chef du service de Soins palliatifs.

La préparation d’un tel événement nécessite la mise en place d’une procédure. “Notre équipe d’Hygiène hospitalière était en appui, ajoute le Dr Barbara Plehiers, oncologue au CHU de Charleroi. Les animaux ne sont pas entrés par l’accueil principal mais via l’accès direct au service. Un accès au patio leur a également été donné pour leurs besoins naturels. Pour les patients, le contact d’un animal apporte du réconfort et les stimule. Ce ne peut être que bénéfique”.

À l’ISPPC, la zoothérapie fait son chemin. Les chiens d’assistance sont déjà autorisés, après accord de l’Hygiène hospitalière. Au sein des 3 maisons de repos et de soins, les résidents reçoivent depuis plusieurs années la visite des bénévoles de la SPA accompagnés de leurs amis à quatre pattes ou d’une “psychomotrichienne”, à savoir Aline Tricot, kinésithérapeute au sein de l’Intercommunale et propriétaire de deux bergers spécialement dressés. Enfin, les trois MRS ont depuis peu adopté chacune un chaton.