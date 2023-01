Respecter ses bonnes résolutions, une question d’énergie

Le coach qui officie à Gerpinnes chez Body Concept Training peut se targuer d’avoir accompagné de grands entrepreneurs et personnalités pour asseoir ses dires. “Beaucoup de personnes confondent l’envie et la motivation. Cette dernière n’est jamais constante et s’estompe au fil du temps ce qui provoque des abandons. Si on ne fonctionne qu’à la motivation, il se peut qu’à un moment on connaisse un souci de confiance en soi. Lors de l’abandon de la résolution on va penser qu’on ne va jamais au bout, qu’on a encore lâché. Quelqu’un qui a envie de quelque chose et qui en plus est motivé rien ne peut l’arrêter. Quand on l’envie et que la motivation baisse ce n’est pas grave. Il aura été installé une discipline pour y arriver. Si l’envie est là accompagnée d’un pic de motivation, là il se passe de grandes choses comme l’avancement dans les projets qu’ils soient professionnels ou physiques ! ” explique avec conviction Fabrice.

Il est clair que le contexte actuel n’est pas des plus réjouissant et que se laisser miner le moral est compréhensible. “On remarque que pour ces fêtes les gens se sont un peu plus lâchés car longtemps privés de ce qu’ils aimaient et ça fait du bien. Pourquoi arrêter quelque chose qui fait du bien. Il faut juste le canaliser. ”

L’une des grandes résolutions souvent évoquées est la perte de poids ou encore se mettre à la pratique d’un sport. “Faire perdre du poids n’est pas trop compliqué mais qu’en la motivation n’est plus là c’est fini. Certaines personnes peuvent avoir des problèmes hormonaux sans le savoir, peiner à perdre du poids et tout arrêter. Il est nécessaire de mettre les choses en place pour atteindre ses objectifs. ”

Grâce à son expérience de plus de 10 ans en tant qu’accompagnateur, Fabrice ne jure que par 3 mots : énergie, envie et engagement. “Il faut d’abord penser à son énergie en priorité. On ne pense pas à sa perte de poids. Celle-ci est une conséquence. C’est comme pour le gain d’argent. Si on fait quelque chose par passion parc qu’on en a envie et qu’en plus on gagne de l’argent c’est génial. Même chose pour la perte de poids. Il faut mettre les choses en place notamment pour être en bonne santé. ”

Avec une énergie qui rechargerait une voiture électrique simplement à en la touchant, Fabrice s’est spécialisé et s’est lancé dans l’organisation de conférences. Si la première a été un succès “sold out”, il sera encore possible d’assister à sa prochaine conférence le 26 janvier au Marignan.