Les lacs de l’Eau d’Heure : les villages de vacances et l’hôtel bien remplis

Aux Lacs de l’Eau d’Heure, les logements ont fait le plein ces deux dernières semaines, avec 80 % de taux d’occupation moyen des villages de vacances et de l’hôtel. Si on l’analyse plus finement, la semaine de Noël a vu une occupation de 70 % ; ce taux est monté à 100 % lors du week-end de Nouvel An et s’est maintenu à 80 % durant cette dernière semaine de vacances.