Le personnel communal de Ham-sur-Heure-Nalinnes salué pour sa résilience

Le collège communal d’Ham-sur-Heure-Nalinnes et la directrice générale ont présenté, mercredi dernier, leurs vœux au personnel de l’administration, du service Travaux, du CPAS et des écoles de l’entité, réunis au château pour l’occasion. Le bourgmestre, Yves Binon, fut le premier à prendre la parole pour mettre en lumière deux nouvelles échevines: Luigina Ogiers Boi et Catherine De Longueville. En raison de la crise sanitaire, celles-ci n’avaient pas été présentées officiellement car la dernière cérémonie des vœux remontait au 8 janvier 2020.