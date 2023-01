Le Rose pilates, une gymnastique douce au service des femmes atteintes d’un cancer du sein

Charlotte intervient à un moment crucial. “J’interviens dans le parcours de reconstruction, les personnes ont déjà fait leurs séances de radiothérapie, de chimiothérapie, il y a eu une intervention et peut-être une ablation, des séances de kiné et après j’interviens pour un renforcement en profondeur et en douceur. Concrètement, lors d’une opération à un sein, la posture peut changer et de venir ce qu’on appelle une position de protection. Les muscles au niveau pectoral sont rétrécis. Le travail consiste à assouplir les muscles et remobiliser les articulations pour retrouver une liberté de mouvement. Des choses de la vie quotidienne sont parfois rendues compliqué ou douloureux après une intervention comme prendre un objet sur une étagère en hauteur. ”

Au-delà du fait de venir en soutien à des femmes mais également à des hommes via sa structure Biscotos et Ciboulot, Charlotte en retire une certaine satisfaction en permettant de souffler et de se concentrer sur autre chose que la maladie et le combat qui s’ensuit. “Le Rose pilates est une bulle dans le quotidien de personnes qui peuvent être très fatiguées par de lourds traitements. Dans cette forme de gymnastique, il y a un contrôle constant du corps qu’on le pratique en groupe ou en individuel. Je me sens vraiment utile de pouvoir les aider à se réapproprier des zones de leur corps auxquelles elles n’ont parfois plus envie de porter de l’attention. ”

Toujours dans un objectif de bienveillance, Charlotte espère sensibiliser les autorités communales gerpinnoises afin d’établir une collaboration au service des citoyennes.