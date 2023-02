Montigny-le-Tilleul: un père et son fils poursuivis pour trois vols de câbles

175 mètres de câbles volés

Les 17, 19 et 31 juillet, Guy et son fils Dylan, mais également Corentin et Stevens se sont servis en embarquant 145 et 30 mètres de câbles à Montigny-le-Tilleul. Guy admet avoir été sollicité par son fiston pour embarquer les câbles lors des deux premiers vols. "J’ai quand même eu un doute, car je ne trouvais pas ça normal", explique le septuagénaire. Dylan, son fils de 25 ans, jure avoir trouvé les câbles sectionnés sur le côté. "En aucun cas, je n’ai coupé de câble. Je n’ai pas vraiment l’impression d’avoir volé ", rétorque-t-il. Corentin, lui, admet n’avoir vu que le but de lucre pour commettre les trois vols, à l’époque où sa compagne et lui étaient dans une situation précaire. Stevens, lui, a jugé bon de se rendre sur place à la demande de Corentin pour "charger des choses."

Infrabel et la SNCB ont décidé de se constituer partie civile dans ce dossier. Ces vols ont eu des répercussions sur les lignes impactées, avec des retards enregistrés et des soucis pour les navetteurs. Un service de taxi a même dû être mis en place pour aider les voyageurs à atteindre leur destination. Un arrêt complet de la circulation a été nécessaire, ajoute Infrabel. Grâce à un riverain, à l’identification de deux véhicules et à des images de vidéosurveillance, les prévenus ont été rapidement identifiés.

Un, trois et six ans de prison requis

Lors de son réquisitoire, le substitut Vervaeren a également insisté sur les possibles dramatiques conséquences que ce type de vol peut entraîner. "Le câble alimentait un passage à niveau. Imaginez une dame et ses quatre enfants qui traversent en toute confiance puisque la signalisation ne fonctionne pas et qu’un train à 120 km/h arrive. Mais ça, on s’en fout puisque le dépôt de câble a rapporté plus de 9 400 euros à l’un des prévenus."

Pour Guy, un an de prison est sollicité, malgré le casier judiciaire de sept pages. Trois ans de prison sont requis contre Stevens, qui jure désormais s’être rangé du bon côté de la société via un job récemment obtenu. Pour Dylan et Corentin, la peine la plus haute est requise: 6 ans de prison. Dylan est en état de récidive pour vol avec violence en 2015 et Corentin a obtenu, en mars dernier, un sursis de 5 ans du même tribunal pour… des faits similaires. Des peines de travail et un sursis probatoire sont plaidés pour les quatre prévenus. Jugement le 23 février.