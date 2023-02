Les ensembles instrumentaux des académies de musique de Thuin et Montigny-le-Tilleul ont enchanté leur public à l’occasion d’un concert commun.

Les ensembles instrumentaux de Thuin et Montigny partagent leurs pupitres à Gozée

Réunis en la salle de l’école de Gozée Là-Haut, les ensembles instrumentaux des académies de musique de Thuin et Montigny-le-Tilleul ont ponctué leur soirée musicale par un concert commun où Thudiniens et Montagnards ont partagé leur pupitre pour le plus grand plaisir du public présent. La plupart de ces musiciens fréquentent les cours...