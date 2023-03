On a testé le resto La Petite Gayole à Thuillies

Marie et Simon déjeunent à la Petite Gayole, une de ces maisons chaleureuses où on commence par un Picon vin blanc, où on arrose le petit salé aux lentilles d’un pot lyonnais, où on finit avec un irish coffee coiffé d’une crème montée au fouet. C’est la table généreuse de François Dumont et Audrey Moretti, complices au travail comme à la ville. Il a étudié l’œnologie à Bordeaux mais...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous