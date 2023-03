La maison de Marc Dutroux de Sars-la-Buissière en cours de démolition (PHOTO)

La maison est aujourd'hui une ruine. Un pan de mur s'est effondré, un arbre pousse à travers la toiture. Mais enfin, les autorités communales ont commencé sa démolition. D'ici deux semaines, elle aura disparu.

©Belga - les excavations en 1996

"Cela met fin à un épisode triste et grave de la région", souligne Lucien Bauduin, bourgmestre de Lobbes, à nos confrères de Télésambre. On le sait, le dossier a pris du temps. Cela fait des années que les autorités communales, d'une législature à l'autre et d'une majorité à l'autre, essayent d'avancer dans ce dossier.

D'ailleurs, si ici la démolition est bel et bien lancée, le projet qui suivra n'est pas encore arrêté. Il a été question, il y a quelques années, de prévoir un parking, un jardin et une stèle mémorielle en l'honneur des victimes, mais le plan n'est pas définitif. Les autorités communales prévoient de rencontrer les parents de Julie et Mélissa, que le bourgmestre a contacté pour leur annoncer déjà la nouvelle de la démolition, afin de travailler ensemble à un avenir pour ce site.

À lire aussi

À Charleroi, la maison de Marc Dutroux où les victimes ont été emprisonnées dans la cave, elle, est déjà démolie depuis quelques mois. Un jardin mémoriel est en cours de construction afin de rendre hommage aux fillettes et à la pureté des victimes.