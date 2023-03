T’as Zouav'? Le festival de la bière de Thuin les 15 et 16 avril

La Mouss’tier, une bière brassée de l’autre côté de la frontière française à côté de Momignies sera par exemple de la partie. La brasserie De Brabander viendra aussi expressément de Flandre, et Bestiale de Liège. La brasserie des 3 Provinces “qui a considérablement élargi sa gamme de produits” selon les organisateurs et sera aussi présente.

Le festival se tiendra dans la Ferme de l’Abbaye d’Aulne. Samedi, le festival ouvrira de 13 à 23 heures, et dimanche de 12h30 à 19 heures. “Comme chaque année, food trucks, jeux anciens, châteaux glonflables et brassin public par la brasserie Brootcorne seront présents pour occuper les amateurs de bière et leur famille”, signale les Zouaves Pontifiaux, qui animeront de surcroît la journée de samedi en batterie avec dès 16 heures les sons de la marche folklorique de la Saint Roch.

L'année passée, la 2e édition de 2022 avait attiré 1.200 amatrices et amateurs de bières.