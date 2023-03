La débrouille, à la bibliothèque de Loverval ?

Nous l’avons déjà évoqué, la bibliothécaire a demandé à prendre un congé d’un an, dès le 1er juin. Cette absence annoncée a été précipitée, puisqu’elle est déjà en congé de maladie en ce moment, ce qui a provoqué une fermeture inattendue des rayonnages lovervalois.

Répondre à un problème de société

Cette situation difficile a relancé le débat sur la bibliothèque. C’est Laurent Doucy, conseiller indépendant, qui a fait observer à ses pairs qu’ici, le pouvoir communal avait un levier d’action pour répondre à un problème de société important: le manque de lecture chez les jeunes, les problèmes qu’ils rencontrent à la compréhension de textes et en orthographe.

"Déléguer la bibliothèque au centre culturel est une perte, s’est-il exprimé. Les centres culturels sont autonomes. Rien ne garantit que la volonté de booster la bibliothèque se poursuivra dans le temps, alors que les enjeux sont importants. J’aurais préféré que l’on investisse plutôt dans l’engagement d’un bibliothécaire gradué, qui aurait constitué un pilier pour le développement de la lecture. On pourrait, physiquement, jouxter la bibliothèque à une école, à l’administration communale ou au CPAS, vu son isolement à Loverval actuellement."

La liste d’opposition Horizons ne dit pas autre chose: "Il y a peu, nous vous invitions à repenser votre approche en procédant à l’engagement d’un bibliothécaire durant l’absence de la nôtre, a rappelé Alain Struelens. La masse salariale étant inscrite au budget, cela n’occasionnerait pas de dépense supplémentaire pour la commune. Dans le budget que vous avez voté, vous avez déjà enlevé le crédit en précisant que, si nécessaire, il pourrait être repris en modification budgétaire. Vous confirmez aujourd’hui que cela n’entre pas dans vos perspectives.

Nous avions par contre salué votre proposition de développer, avec le Centre culturel, des synergies visant à valoriser la bibliothèque, notamment par une présence dans les écoles et les maisons de repos.

Le projet présenté ce jour ne tient absolument pas compte de ces remarques et demandes. Vous profitez de cette opportunité pour confier la gestion de notre bibliothèque au centre culturel pour une durée indéterminée en argumentant de la demande de reconnaissance de ce dernier jusqu’en 2029, et que, dans l’hypothèse où la gestion prendrait fin, cela risquerait de rendre caduque la convention avec la Fédération Wallonie/Bruxelles !

C’est donc bingo pour le centre culturel qui verra au passage sa dotation majorée de 4 000€ minimum, et l’annonce que vous ne comptez pas rendre la mission de la bibliothèque à sa préposée à son retour !

Cette démarche nous inquiète car nous estimons que cette mission relève de la gestion communale.

Le groupe Horizons regrette que vous n’ayez pas profité de cette opportunité pour explorer les perspectives de reconnaissance de notre bibliothèque, de son extension et d’une mise en valeur adaptée."

Son colistier Nicolas Glogowski, lui, s’inquiète pour la gestion de la bibliothèque d’ici juin, vu l’absence précipitée de la bibliothécaire, ainsi que la question de la formation des animateurs du centre culturel, qu’elle devait assurer avant de partir en congé.

Une opportunité à saisir

Le débat a duré, l’échevin Julien Herman (Les Engagés) étant obligé de répondre aux inquiétudes exprimées par la minorité: "Cette reprise par le centre culturel est un bon moyen de redynamiser la structure. En inscrivant cela dans le prochain contrat-programme, on a la garantie d’inscrire la bibliothèque dans la durée. Son isolement à Loverval est un point négatif mais nous sommes dans un processus de réflexion et de transformation. Le congé de la bibliothécaire est intervenu subitement mais nous avons décidé de prendre cela pour une opportunité. Faut-il engager ? Quand la bibliothécaire reviendra, nous pourrons relancer les activités, avec de nouveaux bénévoles qui se manifestent déjà. D’ici là, nous avons décidé de nous débrouiller avec le centre culturel, qui va travailler à la relance de l’outil, en collaboration avec les écoles et les maisons de repos notamment."

La formation de l’équipe du centre culturel sera assurée par d’autres bibliothèques de la région. Mais Alain Struelens bondit: "C’est ton terme: de la débrouille. Alors que l’on pourrait engager une bibliothécaire un an pour assurer le service sans déforcer le reste des activités du centre culturel."

Pas si facile de trouver quelqu’un juste pour un an, plaide le mayeur tandis que Julien Matagne s’énerve: "Rassembler tous les acteurs de la culture est une bonne solution", plaide-t-il en prenant vertement la défense de son échevin.

Les rayonnages lovervalois sont confiés aux bons soins du centre culturel par 13 votes favorables (Les Engagés) contre l’opposition. Chez Horizons, Anne-Sophie Lisin s’est abstenue: "OK, c’est une solution pour le maintien de la bibliothèque, mais on doit entrer dans une autre dynamique et ce n’est pas comme cela que c’est présenté ici…"