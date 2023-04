Le spectacle Blockbuster détourne les films américains, au Foyer culturel de Montigny-le-Tilleul

Les séances sont programmées du 4 au 13 avril et, une fois n’est pas coutume, sont proposées au cœur du Foyer culturel de Montigny-le-Tilleul, rue Wilmet. Du côté de l’Ancre, où les grands travaux à venir restent le sujet brûlant, on avoue: "Nous sommes très heureux de nous installer pour deux semaines à Montigny-le-Tilleul et nous constatons que cela suscite également l’engouement des habitants du sud de Charleroi". Blockbuster est d’ailleurs proposé en collaboration avec l’ASBL "ICML" (Initiatives Communales Montigny Landelies). Les spectateurs les plus enthousiasmés par le spectacle pourront également prendre part à un atelier de bruitages, organisé au Foyer culturel, le samedi 8 avril. Horaires, tarifs et réservations au 071/31 40 79 et via www.ancre.be.