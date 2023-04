Ham-sur-Heure-Nalinnes: une plainte de la directrice générale pour harcèlement contre Yves Binon

Le conseiller poursuit: "Le taux d’absentéisme est de 15,27% en 2022 alors que la moyenne belge est de 6,6%. Il y a une démotivation des agents qui augmente et des départs qui s’accumulent. Certains membres du personnel se font injurier en public de la part des membres du collège. Il est important de rappeler que la gestion du personnel relève de la direction générale et non du pouvoir politique". Sans être cité, le bourgmestre Yves Binon est clairement visé.

Malaise au sein de l’administration

Le doute n’est plus permis à l’issue de la séance publique car la directrice générale informe qu’elle a déposé une plainte à la police de Charleroi pour harcèlement contre le mayeur. De plus, Delphine Steinier, qui a pris ses fonctions en janvier 2020, a décidé de quitter son poste à dater de ce 3 avril.

Ce pas de côté, la directrice générale précise qu’elle le fait dans l’espoir de faire bouger les choses car elle ne peut plus travailler dans de telles conditions avec l’autorité politique, notamment avec le bourgmestre. Elle insiste sur le fait que ce dernier use et abuse de son autorité à l’égard de nombreuses personnes et ne respecte pas le rôle de l’autorité administrative.

Le bourgmestre réagit à cette plainte dont il a pris connaissance à l’issue du conseil communal.

"Je ne considère pas avoir harcelé la directrice générale, insiste Yves Binon. Voici quelques semaines, je l’ai mise face à ses responsabilités sur un aspect d’un dossier dont elle affirmait ne pas être au courant. Or, elle a constaté par elle-même qu’elle avait signé le document."

Le mayeur déclare ensuite que le malaise au sein de l’administration est lié à la directrice générale qui ne prend pas assez ses responsabilités pour réprimander les membres du personnel qui n’effectuent pas correctement leurs tâches.

"Aujourd’hui, quand l’on demande à quelqu’un de prester sa journée de 7 h 36, ça devient du harcèlement, cela me rend malade, fulmine Yves Binon. Depuis que je suis bourgmestre, la Commune a toujours bien fonctionné sinon notre parti ne serait plus majoritaire. Il ne faut pas oublier que nous avons des comptes à rendre aux citoyens. Ce n’est pas le cas des fonctionnaires."

Et du MR local

Le mayeur informe que le climat devrait s’améliorer avec la directrice générale adjointe, Estelle Dupuis, qui prend le relais à partir de ce 3 avril. "C’est une travailleuse, appréciée par le personnel communal, qui sait dire non au collège quand il le faut, assure le bourgmestre.

Je suis convaincu qu’il y aura un bon tandem autorité politique/autorité administrative, comme par le passé avec Frédéric Piraux."

À un peu plus d’un an du scrutin communal, voilà un nouveau coup dur pour le parti libéral d’Ham-sur-Heure-Nalinnes. D’autant que l’ambiance en interne n’est pas optimale avec le récent départ de Caroline Marievoet qui siège désormais comme indépendante. Il faut aussi rappeler la bisbille entre le bourgmestre et l’échevin Adrien Dolimont, aujourd’hui ministre.

Et Pour rappel, en octobre 2021, deux échevines en fonction avaient alerté des confrères sur les modes de fonctionnement du bourgmestre. Ce dernier a, par ailleurs, confirmé qu’il ne se présentera pas au prochain scrutin en octobre 2024.