Erquelinnes : la nouvelle saison touristique est lancée

Avec le printemps et le soleil qui s’affranchit arrive aussi la nouvelle saison touristique développée par le Syndicat d’initiative et en collaboration avec la commune d’Erquelinnes. C’est année, c’est le patrimoine local qui est mis à l’honneur grâce à des activités proposées dans ses villages (Erquelinnes, Hantes-Wihéries, Solre-sur-Sambre, Bersillies l’Abbaye, Grand-Reng, Montignies-Saint-Christophe). Si les villages sont bien mis à l’honneur, tout au long de l’année c’est bien entendu pour que les habitants puissent mieux connaître leur espace de vie mais aussi pour offrir aux touristes extérieurs les charmes de la commune située à la frontière avec la France. Au programme, des nouveautés avec les samedis “balades et découvertes”, des sorties thématiques s’étalant du printemps à l’automne. Parmi les thématiques abordées il y a en avril et mai, Les plantes sauvages comestibles, en juin “Géologie, l’industrie marbrière transfrontalière”,…